شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 18 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021 . .
يوم الخميس 18 فبراير :
أمطار متوسطة : على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد . العريش - رفح على فترات متقطعة
فرصه لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء
رياح : على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة و السواحل الشمالية
اضطرب في الملاحة البحرية : على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 2.5 : 3.5 ) ، على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج 2.5 : 3 ) .
يوم الجمعة 19 فبراير :
أمطار خفيفة ألى متوسطة على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة
نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية
يوم السبت 20 فبراير :
استقرار في الأحوال الجوية
يوم الأحد 21 فبراير :
أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
يوم الإثنين 22 فبراير :
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
يوم الثلاثاء 23 فبراير :
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .