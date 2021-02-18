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الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 18 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 23 فبراير 2021 . . 

 

يوم الخميس 18 فبراير : 

 

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) على فترات متقطعة 

 

أمطار متوسطة : على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد . العريش - رفح على فترات متقطعة

 

 فرصه لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء 

 

 رياح : على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة و السواحل الشمالية 

 

اضطرب في الملاحة البحرية : على البحر المتوسط ( ارتفاع الموج 2.5 : 3.5 ) ، على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج 2.5 : 3 ) . 

 

يوم الجمعة 19 فبراير : 

 

أمطار خفيفة ألى متوسطة على مناطق من ( اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة

 

 نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية

 

 يوم السبت 20 فبراير : 

 

استقرار في الأحوال الجوية

 

 يوم الأحد 21 فبراير : 

 

أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) . 

 

يوم الإثنين 22 فبراير :

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) . 

 

يوم الثلاثاء 23 فبراير : 

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

 

 نشاط الرياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء .

 

 

 

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