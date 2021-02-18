شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يتواصل مع الصحة لعلاج مهندسة مصابة بمرض نادر على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاستصدار قرار للعلاج علي نفقة الدولة للمهندسة جهاد عز من مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك بعد علمه بإصابتها بمرض نادر أفقدها القدرة على الحركة، وتصدر حالة المهندسة جروبات مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح نقيب المهندسين، أن وزيرة الصحة أكدت رعاية وزارة الصحة للمهندسة جهاد، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المهندسة الشابة للحصول علي كل التقارير الطبية والأبحاث اللازمة لاستصدار قرار للعلاج علي نفقة الدولة، وأكدت وزيرة الصحة دعمها الكامل لحالة المهندسة جهاد.

وبدوره قدم المهندس هاني ضاحي شكر نقابة المهندسين علي سرعة الاستجابة والاهتمام من قبل الوزيرة.

وأوضحت نقابة المهندسين، أن حالة المهندسة جهاد من الحالات النادرة، حيث أصيبت بمرض عصبي أثناء حملها في طفلها الأول وبعد حوالي 4 أشهر من زواجها فقط مما أفقدها القدرة على الحركة تماما، ونظرا لندرة حالتها وعدم وجود علاج لها داخل مصر تحركت نقابة المهندسين المصرية للتواصل مع وزارة الصحة حيث يتطلب علاج جهاد السفر خارج مصر ويتكلف مصاريف باهظة.

وتخرجت المهندسة جهاد عز عادل من كلية الهندسة جامعة اسيوط تخصص كهرباء باور بتقدير عام جيد جدا عام 2016.