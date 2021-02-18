وزير خارجية باكستان: العلاقات مع القاهرة تتسم بالثقة والتعاون المتبادلين

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى فى تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر: إنه كان "من دواعى سرورى" لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري وأتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان"، موضحًا أن العلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.

وأضاف في تغريدته -التي نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- "سعدت بلقاء وزير الخارجية سامح شكري.. والعلاقات بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.. وناقشت ووزير الخارجية شكري سبل تنمية علاقاتنا، مع زيادة التواصل بين الشعبين، والتجارة والمشاركة المستدامة.. ونتطلع لاستضافة وزير الخارجية شكري في باكستان".



وقال قريشي في تغريدته إن العلاقة بين باكستان ومصر هي علاقة ثقة وتعاون متبادلين.

وقال قريشي لشكري إن باكستان تعتبر مصر دولة مهمة في العالم العربي، مضيفًا أن البلدين يتمتعان "بعلاقات تاريخية دينية وثقافية وأخوية" بحسب الصحيفة الباكستانية.

وكان قريشي قد وصل أمس الأول الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة رسمية حيث ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الوزير سامح شكري.

كما التقى وزير الخارجية الباكستاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي إذ تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين، ويلبي طموحات شعبيهما، خاصةً على صعيد التعاون الأمني والاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري.