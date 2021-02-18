شكرا لقرائتكم خبر عن "برنامج مودة": 38% من حالات الطلاق تحدث خلال أول 3 سنوات زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة راندة فارس مديرة برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن معدلات الطلاق أصبحت ظاهرة مخيفة في المجتمع المصري، حيث وصلت إلى 211 ألف حالة في عام 2018، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت راندة فارس، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»، أن أعداد حالات الطلاق تتضاعف بشكل مخيف، وهو ما دفع وزارة التضامن لعمل برنامج مودة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب المقبل على الزواج من 18 وحتى 25 عامًا.

وأكدت أن البرنامج يدعم الشباب بكافة المعلومات والمهارات التي تمكنهم من بناء أسرة مستقرة، خاصة وأن 38 % من حالات الطلاق تحدث خلال أول 3 سنوات من عمر الزواج، وهو ما يؤكد أن الشباب المُقبل على الزواج، لا يدركون معنى الزواج ومسئولياته، أو اختيار الشريك بشكل صحيح.

وأضافت أن برنامج مودة وضع دليل تدريبي بالتعاون مع مجموعة من الخبراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم عمل أكثر من 620 فاعلية تدريب مباشر داخل الجامعات المصرية ومعسكرات التجنيد، خلال عام 2020، بالإضافة إلى المنصة الرقمية لمشروع مودة، والتي تردد عليها واستفاد منها ما يزيد عن 3 ملايين ونصف المليون مصري.