شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تمد فترة تسجيل الترقى حتى 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين مد فترة استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين حتى الأحد 28 فبراير 2021، مشددة على، ضرورة تعميم نشرة دورية على كافة المدارس والتنبيه على مسئولي الإحصاء بالادارات التعليمية ومسئولي الحوكمة الإلكترونية في المدارس بسرعة الانتهاء من تسجيل استيفاء بيانات هؤلاء المعلمين وتحمل مسئولية الآثار الناتجة عن عدم تسجيل الاستيفاء في موعد أقصاه 28 فبراير 2021، حرصا على مصلحة المعلمين.

وكشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن مدير مديرية التربية والتعليم مع المحافظ ينظمان عودة المعلمين من الأسبوع المقبل إلى المدارس استعدادا للامتحانات.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.

- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي.. سيتم عقد امتحان واحد فقط فى شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.

- الصفوف الأول والثانى الثانوى .. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).

- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدي.