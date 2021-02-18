شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفذ برنامج تدريبى للمعلمين المكلفين بوضع امتحانات المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل قدرات واضعي امتحانات الدبلومات الفنية من جانب الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وقال محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم فى خطاب، أن التدريبات تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل الأحد والإثنين، من خلال الفيديو كونفرانس الافتراضية بالإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية، مع ضرورة حضور البرنامج والتوجيه باتخاذ اللازم نحو إخطار أعضاء هيئة التوجيه للمواد الفنية بكافة النوعيات بحضور البرنامج التدريبى، بالتنسيق مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمديرية وفقا للمواعيد:

الأحد 21 فبراير 2021 للتعليم الصناعي من 9 صباحا حتى 3 عصرا ، والاثنين 22 فبراير للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تدرس حاليا مع المديريات التعليمية البدائل المختلفة لامتحانات النقل في التعليم الفني و شكل الامتحانات وأسلوبها استرشادا بالتوجيهات التي وردت في المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأحد الماضى.

وأوضح نائب الوزير فى تصرح خاص، أنه سيتم الالتزام بخفض عدد أيام الامتحانات إلي الحد الأدني وخفض الساعات المخصصة للامتحانات والاعتماد علي أسئلة الاختيار من متعدد - الصواب والخطأ - إعادة الترتيب بقدر الإمكان والحفاظ على الإجراءات الاحترازية وتنفيذ امتحانات المواد التي لا تدخل في المجموع من خلال حل الامتحان بالمنزل وتقسيم أيام الاسبوع علي امتحانات كل من الصف الأول والصف الثاني لتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية.