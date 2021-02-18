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اغتصبني 3 مرات.. تفاصيل اعترافات طفلة اعتدى عليها عاطل جنسيا بالساحل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية عاطل متهم بالاتجار بالبشر واغتصاب طفلة، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته.

وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهم للجنايات إنه تعامل وآخرين مجهولين مع المجني عليهم الأطفال "د. م. ا"، "أ. م. ف"، "م. ح. ج"، "س. ن. س"، بإيوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما، والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات، وذلك بأن اصطحبوهم عنوة من منطقة المؤسسة، إلى ميدان الخلفاوي، مستغلين حداثة سنهم، وضعف حياتهم، ووفروا مكانا لإيوائهم، واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة، مقابل التحصل على مبالغ مالية.

وقالت المجني عليه "د. م" ١٢ سنة، إن المتهم قام

شهدت الطفلة د. م بقيام المتهم وآخر مجهول قام بالتحصل منها على مبالغ مالية نظير السماح لها بالتواجد بميدان الخلفاوي للعمل في مجال تنظيف السيارات.

وأضافت أنه أثناء تواجدها بميدان الخلفاوي بالساحل، استدرجها المتهم عنوة إلى أحد الأماكن المهجورة وقام باغتصابها تحت تهديد السلاح "مطواة" وأنه كرر فعلته 3 مرات حتى تم القبض عليه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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