شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وطقس شديدة البرودة.. تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية خريطة حالة الطقس اليوم الخميس حيث سيكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى وشديد البرودة على السواحل الشمالية وشديد البرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس للمحافظات المصرية

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة

الاسماعيلية العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة

السويس العظمى 15درجة والصغرى 10درجات

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة،

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة