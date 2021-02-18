شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق «الحسنة/بغداد » بوسط سيناء بعد إزالة الرمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحسنة عن فتح طريق «الحسنة/بغداد» بوسط سيناء، بعد تحسن الظروف الجوية التي تشهدها منطقة وسط سيناء.

وقال أسامه عفش، إنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة لإزالة الأتربة والرمال من طريق «الحسنة/بغداد» بوسط سيناء، للحفاظ على حياة المسافرين.

وأضاف عفش، أن حركة مرور السيارات انتظمت بعد إزالة الرمال وفتح الطريق.

وتشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء ظروفا جوية سيئة ورياح شديد وعواصف ترابية وموجة من البرودة الشديدة والامطار المتقطعة، أثرت على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.