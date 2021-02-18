شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مصر فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، لتنقل المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين الفلسطينيين من الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

أضافت المصادر أن المعبر شهد، أمس، تنقل 381 مسافرا في كلا الاتجاهين بين مصر والقطاع، بجانب إدخال كمية من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.