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استقرار الحالة الجوية بالغردقة وعودة الأنشطة البحرية

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الجوية بالغردقة وعودة الأنشطة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لليوم الثاني استقرارا تاما في الحالة الجوية وسطوع للشمس واختفاء للسحب واستقرار في حركة الأمواج بالبحر الأحمر مع انخفاض في درجات للحرارة اليوم الخميس وعادت الحالة الجوية لطبيعتها

فيما تم إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية بعد يومين من الإغلاق فيما عادت الانشطة البحرية ورحلات الغطس لطبيعتها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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