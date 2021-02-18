شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تطلق تطبيق لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء في 11 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلقت وزارة الكهرباء برنامج جديد تحت اسم «برنامج القراءات الموحد»، عبر «جوجل بلاي» يتيح تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بشكل دوري بما يضمن انتظام صدور الفواتير وعدم تراكم الاستهلاكات، عبر الرابط

ويتيح البرنامج للمشتركين في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، الشركتين الذان تضمان 11 محافظات وهم محافظات البحر الاحمر وجنوب وشمال سيناء والشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وقنا والاقصر سوهاج واسوان تسجيل القراءة بشكل دوري شهريا لضمان صدور فاتورة تعبر عن استهلاكهم الحقيقي على أن يتم تعميم البرنامج بشكل تدريجي على باقي الشركات والمحافظات.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أن قطاع الكهرباء سينتهي خلال عام 2021 من رقمنة جميع خدمات الكهرباء الذي بدء فيها بالفعل العام الماضي بهدف تسهيل حصول أي مواطن على أي إحصائيات أو خدمات أو استفسارات أو حتي تقديم الشكاوي في أي وقت من خلال توافر البيانات مما يوفر الوقت والمجهود على جميع المشتركين.

وأكد حمزة أن تلك الخطوات تأتي في اطار جهود الوزارة للقضاء على شكاوي الفواتير، وضمان عدم حدوث أي اخطاء في فواتير الكهرباء مؤكدا استعداد كافة الشركات لفحص جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر جميع الوسائل ومن بينها الخط الساخن 121، التي يتم من خلاله استقبال شكاوي الفواتير والاعطال وغيرها من الشكاوي.