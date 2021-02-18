شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار موجة الطقس السيئ بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت موجة الطقس السيئ في محافظة شمال سيناء، حيث تتعرض مدن المحافظة لموجة برد ورياح شديدة وانخفاض كبير في درجة الحرارة وأمطار متفرقة ومتقطعة، ما أثر على مظاهر الحياة والحركة التجارية وأدى إلى تطاير الرمال والأتربة.

وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية حاليا حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث بسبب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، فيما تم إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الاحوال الجوية.

بدورها تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء تطورات الظروف الجوية طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وهناك إتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول تطور الظروف الجوية، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأى شىء غير عادى حتى اللحظة.