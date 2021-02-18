شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بدار الأيتام في العريش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه سعدية محمود، مدير عام التضامن الاجتماعي، بتكريم حفظة القرآن الكريم بدار الرعاية المتكاملة للأيتام بحي بالعريش.

وقال السيد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، إن المحافظ سيقوم بزيارة تفقدية للمبني الجديد الذي يتم إنشاءه بالدار، بجانب تكريم حفظة القرن الكريم من أبناء الدار.

وأضاف حسنين أن الدار تتبع الجمعية وهى الوحيدة على مستوى المحافظة، وتخدم عدد 31 طفلا وطفلة من كريمي النسب «18 ولد- 13 بنت»، حيث تقدم لهم الدار رعاية مكثفة ودائمة على مدار الـ24 ساعة يوميًا، شاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.