شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة لصيانة المحولات الدورية التي تقوم بها إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن مناطق سبرنج تورز، والحرفيين والمنطقة المحيطة بها، وذلك صباح الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.