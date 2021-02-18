شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الطقس وارتفاع الأمواج في استمرار توقف حركة الملاحه بميناء الصيد بالبرلس، إضافة لتوقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، أن الصيادين لزموا منازلهم لسوء الأحوال الجوية، وعملية الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس مازالت متوقفة لسوء الأحوال الجوية.