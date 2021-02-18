شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوقع.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدت تقلبات أسعار الذهب خلال الأيام السابقة إلي ارتفاع البحث بشكل كبير عن أسعار الذهب فى مصر على محرك بحث جوجل وأيضًا البحث توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بالتزامن مع خصوصًا مع التقلبات في سعر الذهب في عالميًا لمدة 5 أيام من أيام عمل البورصات العالمية.

انخفضت أسعار الذهب أمس كما توقعنا وكانت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 668.5 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6754 جنيهًا.

يتوقع أن تشهد أسعار الذهب فى مص، اليوم، ارتفاعًا ربما يعوض الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب أمس والأيام السابقة وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا اليوم.

وصدقت توقعاتنا بانخفاض سعر الذهب أمس والذى ووصل الذهب عيار 24 مساء أمس إلي 889 جنيهًا، وانخفض الذهب عيار 21 إلي 779 جنيهًا، كما هبط الذهب عيار 18 إلي 889 جنيهًا. ويمكن الإطلاع على توقعاتنا أمس من هــنــــا .

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عالميًا وكان سعر الفتح في البورصات العالمية اليوم 1778.12 دولار وصلت السعر في الثامنة صباحًا بتوقيت مصر إلي نحو 1783 دولار.

وكانت الأسعار تنخفض منذ يوم 11 فبراير الجاري من سعر افتتاحي 1842.65 دولار إلي 1825.36 في ختام تعاملات ذلك اليوم، وانخفضت في ختام تعاملات يوم 12 فبراير إلي 1823.46 دولار، وواصلت الانخفاض يوم 15 فبراير في ختام التعاملات إلي 1818.15 دولار، كما ختمت في نهاية يوم 16 فبراير 1794.31 دولار، ووصل الانخفاض في ختام تعاملات يوم أمس 17 فبراير إلي 1776.26 دولار.