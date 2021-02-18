شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يوضح أسباب ارتفاع فاتورة المنازل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء خاصة وأن هناك العديد من السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها معظم المواطنين تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وفيما يلى بعض السلوكيات التى يجب التوقف عنها لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء:





1-تراكم الثلج فى فريزر الثلاجةحيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

2-فتح الثلاجة بشكل مستمر.

عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.





3- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة. حيث أن تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، و يفضل استبدال سخان الماء الكهربائى بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.





4- الاعتماد على الفرن الكهربائى بشكل مبالغ

و يفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالى يحتاج طاقة أكثر للعمل.

وينصح باستخدام المايكرويف فى تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالى طاقة أقل

5. ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء

ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.





6. ترك الإضاءة

يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتى تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.