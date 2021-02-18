شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الرمال المتحركة من الطريق الدولي الساحلي في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه تمت إزالة جميع المعوقات أمام حركة المرور والسير بالطريق الدولى الساحلى «الأسكندرية ـ بورسعيد»، وذلك بعد تعرض البلاد لطقس سيئ وتراكم الكثبان الرملية المتطايرة والمتحركة على الطرق الدولى الساحلى أمام قرية الساحل القبلى.

وأضاف أنه يتم إزالة أية رمال جديده تدفعها الرياح على الطريق الساحلي الدولي حتي لا تعطل الحركه المروريه أو تتسبب في حوادث مرورية.

جاء ذلك بحضور احمد اللوزي، نائب رئيس المركز والمدينة، وحسن عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى.

رمال متحركة

رمال متحركة

رمال متحركة

رمال متحركة