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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الجمهورية بأكملها أصبحت تحت تأثير الجبهة الباردة طوال الليل وشهدت أجواء شديدة البرودة، وأن حالة الطقس اليوم بحسب الأقمار الصناعية تشير إلى تحرك المنخفض شرقًا ليبقي شمال سيناء شمال سيناء تحت تأثير شدة البرودة ونشاط الرياح والأمطار الغزيرة والمرتفعات تحت تأثير سقوط الثلوج ويبقي الطقس شديد البرودة.

أعلنت هيئة الأرصاد عن وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية بداية من اليوم وتقل غزارة الأمطار علي الوجه البحري والسواحل الشمالية وتكون فرص سقوط الامطار الخفيفة متقطعة خلال اليوم وتتكاثر بها السحب من شمال البلاد، وتكون حالة الطقس يسود طقس يميل إلي البرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، ويستمر النشاط المتوسط للرياح بما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

عرضت هيئة الأرصاد خريطة توضح فيها الظواهر الجوية المتوقعة علي جميع أنحاء الجمهورية اليوم الخميس كما يلي:

«الأرصاد» تعلن خريطة حالة الطقس اليوم .. أمطار ورياح و«كاترين» تحت الصفر

درجات الحرارة اليوم تتراوح بين 14 20 للعظمي و6 و16 للصغري ما عدا سانت كاترين تتراوح العظمي 7 والصغري 2 تحت الصفر، وعلي العكس أبو رماد 22 للعظمى و15 للصغري، كما يلي:

«الأرصاد» تعلن خريطة حالة الطقس اليوم .. أمطار ورياح و«كاترين» تحت الصفر

وقالت هيئة الأرصاد فى بيان لها بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة « الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – دمياط – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية .» ويظل نشاط الرياح على السواحل الشمالية.

«الأرصاد» تعلن خريطة حالة الطقس اليوم .. أمطار ورياح و«كاترين» تحت الصفر