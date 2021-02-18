شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الطقس السيئ في القليوبية.. سقوط 5 أشجار وانقطاع الكهرباء عن بنها وطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة القليوبية ٥ حالات سقوط أشجار بسبب الطقس السيء الذي ضرب عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين، دون خسائر بشرية.

الواقعة الأولى على كورنيش النيل ببنها، حيث تسببت شدة الرياح أمس، في اقتلاع إحدى أشجار الكورنيش، أمام قصر ثقافة بنها بجوار كوبري كفر الجزار المعدني.

وفي قرية ميت عاصم مركز بنها، سقطت شجرة كافور ضخمة على ترعة «الفلفلة»، على طريق ميت عاصم/ كفر سندنهور.

وفي مركز ومدينة طوخ، كانت الحصيلة سقوط 3 أشجار فى أماكن متفرقة، ففى منطقة الشهر العقاري بمدينة طوخ سقطت شجرة جزويرن ضخمة تسببت في إنقطاع شبكة الكهرباء عن المنطقة، وعلى الفور تم رفع الشجرة وتجنيبها وفتح حركة المرور وإصلاح الشبكة وإعادة للتيار الكهربائي.

وفي الوحدة المحلية بكفر منصور سقطت شجرة كافور على طريق كفر النخلة/ كفر منصور، ما تسبب في إنقطاع شبكة الكهرباء، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة برئاسة عبدالفتاح العزب برفع آثار الأشجار وإصلاح الأسلاك الكهربائية.

وفى الوحدة المحلية بترسا سقطت شجرة بحرم الطريق السريع بطوخ، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بترسا برئاسة محمود أحمد محمود برفع آثار الحادث.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال حالة الطوارئ قائمة لمواجهة الطقس السيء في أنحاء محافظة القليوبية.

سقوط ٤ أشجار بسبب الطقس السيء بالقليوبية

سقوط ٤ أشجار بسبب الطقس السيء بالقليوبية

سقوط ٤ أشجار بسبب الطقس السيء بالقليوبية

سقوط ٤ أشجار بسبب الطقس السيء بالقليوبية

سقوط شجرة كافور بقرية ميت عاصم مركز بنها