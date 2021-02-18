شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 9 أعضاء تدريس بكلية زراعة مشتهر بجامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الزراعة بمشتهر، التابعة لجامعة بنها، ترقية ٩ من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور محمود مغربي، عميد الكلية، في بيان، الخميس، إن قائمة الترقي شملت كل من:

الدكتور السيد السيد اسماعيل إلى درجة أستاذ بقسم الألبان (بتقدير ٩٦٪).

الدكتورة إيناس مكاوى إلى درجة أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية (تميز علمى بتقدير ٩٧%).

الدكتور أيمن النجار إلى درجة أستاذ مساعد بقسم الانتاج الحيواني (بتقدير ٩٥.٣٪).

الدكتور كرم الجيزاوى إلى درجة أستاذ مساعد بقسم وقاية النبات (بتقدير ٩٠٪).

الدكتور محمد سعيد معوض إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية.

الدكتورة هدير شوقي إلى درجة مدرس بقسم وقاية النبات.

ياسمين البطاوى إلى درجة مدرس مساعد بقسم أمراض النبات.

منى عبدالمنعم إلى درجة مدرس مساعد بقسم أمراض النبات.

وأخيرا أميرة سعيد إلى درجة مدرس مساعد بقسم الاقتصاد الزراعي.

وأعرب عميد الكلية عن خالص التمنيات بدوام التقدم والنجاح والرقي والتميز لأبناء زراعة مشتهر جامعة بنها، مؤكدا أن الكلية تذخر بالكفاءات العلمية في مختلف التخصصات.

ترقية ٩ أعضاء تدريس بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها

ترقية ٩ أعضاء تدريس بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها

ترقية ٩ أعضاء تدريس بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها

ترقية ٩ أعضاء تدريس بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها