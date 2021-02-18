شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدِ على الأرض الزراعية في سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، التصدي بكل حزم للبناء على الأرض الزراعية بقرية سد خميس.

وتمت إزالة حالة تعد على الأرض الزراعيه في قريه سد خميس، والتحفظ على المخالف لعرضه على النيابة العسكرية.

جاء ذلك بحضور رأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة للقرى، وأيمن حسن فهيم، رئيس القرية.

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