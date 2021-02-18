شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غلق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط.

وأكد مصدر مسئول بميناء العريش البحري، أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيراً الي أن الميناء ينتظر وصول ٤ سفن لتصدير الأسمنت والملح فور تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة برياح وموجة برد شديدة وصقيع وانخفاض كبير فى درجات الحرارة، ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وخلت الشوارع والأسواق من المواطنين.