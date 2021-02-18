شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة تعويضات عقارات توسعة الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة فى إزالة عدد من العقارات الواقعة فئ مسار توسعة الطريق الدائرى بالمناطق التى تشهد أعمال توسعة، والتى تستلزم إزالة، وينشر الخليج 365 قيمة تعويضات سكان العقارات بمسار توسعة الطريق.





1- قيمة التعويضات للسكنى - الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه.2- الصالة تحسب بقيمة غرفة 40 ألف جنيه. 3- تعويضات المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه بقيمة غرفة. 4- تعويض المحال التجارية بالمتر. 5- التعويضات للتجارى والتى تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد.6- يتم فتح حساب فى البنك لتحويل التعويضات عليه. 7- يتم تقديم صورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتم تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي.

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أن هناك 4 جهات مسئولة عن تعويض الأشخاص الذين سيتم الحصول على ممتلكاتهم للمنفعة العامة، لافتًا إلى أن هناك لجنه رباعية تقيم الأراضى والعقارات لتعويض أصحابها، مشيرا إلى أن قيمة التعويض للمتر المربع للأراضى الزراعية فى توسعة الدائرى يبدأ من 5 إلى 6 آلاف جنيه، وقيمة سعر متر الوحدة السكنية للمنازل التى ستتم إزالتها على من 1600 إلى 2500 جنيه حسب موقعها.

وقال وزير النقل، إنه من حق أى مواطن أن يرفض القيمة التقديرية للتعويض واللجوء للقضاء، موضحًا أن العمارات المخالفة الموجودة فى حرم الدائرى تمت فى عهود سابقة، وأضاف وزير النقل: ننسق مع المرور من أجل عدم الحدوث تكدس على الدائرى، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستغلال كل الأراضى المتاحة والانتهاء بأقصى تقدير نهاية العام الجارى.

وتقوم وزارة النقل بتطوير الطريق الدائرى فى مختلف قطاعات التطوير، بإجمالى طول 98 كم، بداية من المريوطية إلى الأوتوستراد، ثم إلى محور سعد الدين الشاذلي، ومنه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، ثم طريق الإسكندرية الصحراوي، وصولأً إلى تقاطع طريق الواحات، بالإضافة إلى كل من كوبرى المنيب وكوبرى الأوتوستراد.