شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جميع القرارات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021م، وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -





أولًا: رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:1- رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

2- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27/2/2021م حتى الثلاثاء الموافق 2/3/2021م.

3- يؤدي طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس.

4- يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد 28 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية والبعوث الإسلامية:

1- تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي.

2- يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس.

3- يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس.

4- يمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.

ثالثًا: المرحلة الثانوية والبعوث:

1- تُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثاني الثانوي، والعلوم الإسلامية (الصف الثاني) في الفترة من السبت الموافق 27 / 2 / 2021م وحتى الثلاثاء الموافق 9 / 3 / 2021م.

2- يؤدي طلاب كل فرقة الامتحانات في خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثاني الثانوي.

رابعًا: الامتحانات التي تعقد بلجان (مرة واحدة) في نهاية العام:

1- الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي وأدبي).

2- شهادة الثانوية للعلوم الإسلامية.

3- نقل معاهد القراءات.

4-شهادات معاهد القراءات.

5- الشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية.

6- الشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.

خامسًا: ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني:

1- يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2- إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3- يُجرى تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو.

4- توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.