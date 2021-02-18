شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 حصيلة ضحايا أتوبيس طريق أبوسمبل بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، فى الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، حادث تصادم بين أتوبيس وشاحنة نقل أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود مصابين ومتوفين.

ووجه على الفور الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، بتحرك 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وكان 7 أشخاص أصيبوا أمس الأربعاء، فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ملاكى بأخرى أجرة "كبود" على الطريق الزراعى أمام الوحدة المحلية لقرية الجعافرة بمركز دراو.