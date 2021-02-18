شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعاتها للطقس والتغيرات الجوية من اليوم حتى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس المتوقعه للفتره من يوم الخميس 18 فبراير وحتى الثلاثاء 23 فبراير، وان يوم الخميس متوقع امطار خفيفه الي متوسطه بكفرالشيخ والبحيره، الدقهليه،الغربيه،الشرقيه،المنوفيه، وذلك علي فترات متقطعة.

كما توقعت امطار متوسطة في اسكندريه، رشيد،بلطيم،دمياط، بورسعيد،العريش،رفح، وذلك علي فترات متقطعة.

كما توقعت فرصة لتشكل الثلوج علي مرتفعات وسط سيناء.

ونشاط مكثف للرياح علي مناطق بالقاهرة الكبرى،مدن القناة،السواحل الشمالية.

وتوقعت أيضا اضطراب في الملاحه البحريه بالبحر المتوسط وارتفاع الموج 2.5:3.5،البحرالاحمر ارتفاع الأمواج 2.5:3

وتوقعت حالة الطقس يوم الجمعه 19 فبراير أمطار خفيفة الي متوسطه بالإسكندرية،رشيد،بلطيم،دمياط،بورسعيد،العريش،كفرالشيخ،البحيره،اىدقهليه،وذلك علي فترات متقطعة.

وفي نفس اليوم نشاط للرياح علي مناطق السواحل الشمالية.

وتوقعت استقرار الأحوال الجوية يوم السبت الموافق 20 فبراير.

ويوم الأحد 21 فبراير توقعت أمطار خفيفة علي مناطق السواحل الشمالية علي فترات متقطعة 30%تقريبا.

وتوقعت يوم الاثنين 22فبراير امطار خفيفه ومتوسطة علي مناطق السواحل الشمالية علي فترات متقطعة 40%تقريبا.

وتوقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم الثلاثاء المقبل 23فبراير امطار خفيفه الي متوسطه بالسواحل الشمالية،الوجه البحري،علي فقرات متقطعة 40%تقريبا،نشاط للرياح علئ مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.