شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تضع إرشادات القيادة الآمنة فى ظل اضطراب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، المواطنين فى توصياتها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق من الأتربة أو هطول الأمطارـ تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين.

وقدمت عدة إرشادات وتوصيات نرصدها كالتالى..

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد الطقس الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء ، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.