شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من ورش عمل أحكام التلاوة والخط العربي بـ«تعليم أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين محمد موجه عام اللغة العربية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، إنتهاء المرحلة الأولى من ورش عمل (أحكام التلاوة و الخط العربى) والتى نظمها توجيه اللغة العربية ضمن فعاليات تدريبات التنمية المهنية.

واستهدفت الدورة معلمى اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية، حيث تم تقسيمهم على مجموعات، بحيث يتم تدريب المجموعة الواحدة على مدار يومين.

وجدير بالذكر أن هذه الورش تم تنظيمها بمدرسة أسوان الثانوية بنات وقام بالتدريب فتحية حسين لأحكام التجويد و ثناء عبد النبي للخط العربى .

وفي ختام الورشة تم تكريم المدربين والمشرفين على التدريب تقديرًا لجهدهم المبذول طوال فترة التدريبات.