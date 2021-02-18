شكرا لقرائتكم خبر عن يتراوح بين 45 و90 دقيقة.. اختصار زمن الامتحان لمواد الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي يوم 27 فبراير الجاري، بينما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 28 فبراير الجاري.

وتقرر سابقا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها أجهزة التابلت، وورقيا لباقى الفئات بلجان مراقبة مؤمنة حسب الجدول المرفق.

ويوضح جدول الامتحانات للصف الاول الثانوي ان توقيت الامتحانات متفاوت ما بين 45 دقيقة في 7 مواد، بينما تم وضع 90 دقيقة لمادتي اللغة العربية والرياضيات، اما مادة اللغة الانجليزية الاولي فقد تقرر أن يكون الوقت الخاص بها 75 دقيقة.

واتضح من جدول الصف الثاني الثانوي التي تجري في 28 فبراير أن الوقت الذي تجري فيه 8 مواد هو 60 دقيقة لكل مادة، و90 دقيقة لمواد أخرى.

وتعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

مابين 45 :90 دقيقة مواعيد توقيت حل امتحانات الصف الاول الثانوي

مابين 45 :90 دقيقة مواعيد توقيت حل امتحانات الصف الاول الثانوي