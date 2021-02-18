شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تقديم شكاوى لوزارة الكهرباء إلكترونيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 كل ما يريد معرفته عن طرق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، والآليات التى يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته وهى كالاتى :

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- الموقع الالكترونى لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3-تقديم شكوى على الموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

4- الموقع الالكترونى للشركه القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمى والبريد الالكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك انخفاض ملحوظ فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل اى عنصر بشرى.