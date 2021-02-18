شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف تركيب 2 مليون و500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون و500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال 2021، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين و300 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية والقضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى نفس الوقت وأهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وأوضح حمزة، أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة فى جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الشركات المحلية المصنعة العدادات مسبوقة الدفع لزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف حمزة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصرى حتى وإن كلفنا الأمر التأخر فى تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار، موكدا أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كاشفا أن هذه المعلومات خالية تماما من الصحة، و الحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.

ويرى حمزة، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا و حصول كل طرف على حقوقه كاملة، و يتميز العداد مسبوق الدفع بان المشترك يشحن رصيد وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به و تتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها اولا بأول.