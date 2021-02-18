شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 3.3 مليار جنيه حجم تمويلات مشروع "البتلو" و20 ألف مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع إحياء البتلو، والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

وأضاف تقرير الثروة الحيوانية، أن إجمالى التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020، وهذا وقد بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف).، ويجرى حالياً التوسع فى تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التى حققها.

وتابع تقرير وزارة الزراعة، أن البرنامج موجه لصغار المربين، حيث إنه وفقاً لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بأعضائها ،ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر والتى تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء، مضيفا أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى (2020) يمثل حوالى 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 - وحتى الأن وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانياً خاصة من مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية، بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

وتابع "سليمان"، هناك تعليمات من قبل وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها، موضحاً أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث أنه بمنع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف.