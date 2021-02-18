جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بأوسيم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم أعمال تطوير وتوسعه ورصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر حتى مستشفى أوسيم المركزي بطول 4800 متر بنطاق مركز ومدينة أوسيم ولإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ، بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال للتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ قرية البراجيل لمتابعه حالة النظافة والإشغالات داخل القرية، مشددا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية و الجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.