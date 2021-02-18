شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في جميع محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية أن أجواء شديدة البرودة عاشتها جميع المدن المصرية، الأربعاء، بسبب وجود منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط أدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وسجلت درجة الحرارة العظمي في القاهرة ١٢ درجة والاسكندرية ١١ درجة، وانخفضت نقطة الندي بشكل كبير أدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس بالإضافة إلى سرعات الرياح الكبيره على معظم الانحاء.

وأضافت هيئة الارصاد أنه سيكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس حيث تقل غزارة الامطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتبقي فرص للامطار متقطعة خلال اليوم.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة في الأماكن التي تتكاثر بها السحب من شمال البلاد اما عن حالة الطقس فيسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا ويستمر نشاط رياح متوسط يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

- حالة الطقس اليوم الخميس

- درجات الحرارة اليوم في جميع محافظات مصر