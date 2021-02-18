شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على الدقهلية ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، الليلة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتقطعة على معظم الأنحاء أثناء الليل مع إنخفاض شديد في درجة الحرارة واستمرار للرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

كانت المحافظة شهدت هطول أمطار شديدة وثلوج على بعض المناطق، الأربعاء، ووصلت درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية إلا أنها شهدت تحسن طفيف في نهاية اليوم لتعود الأمطار مجددا في ليلة الخميس وتصل درجة الحرارة الحالية 7 درجات مئوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الطقس السيئ، الخميس، مع انخفاض غزارة الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، بينما يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح متوسطة تزيد من الإحساس بالبرودة لكن أقل حدة من الأيام السابقة.