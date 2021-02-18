شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: تحسن الطقس تدريجيًا بداية من اليوم.. ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار ما زالت تتساقط بغزارة على الإسكندرية وما زال ارتفاع الأمواج مستمرا، ولفت إلى أن درجات الحرارة في سانت كاترين ستنخفض إلى درجيتن تحت الصفر الليلة، نظرا لارتفاعها عن سطح الأرض وتأثرها بالمنخفض الجوي.

وأوضح شاهين خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه «متوقع استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى ساعة مبكرة من صباح الخميس»، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار ستنعدم بداية من الخميس على محافظات الوجه البحري وانحصارها على السواحل الشمالية.

وتوقع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من الخميس، لا سيما أن المنخفض الجوي يتجه حاليا إلى الشرق مما يؤدي إلى تحسن تدريجي بداية من اليوم في الطقس، مع تكون شبورة مائية خفيفة الأسبوع المقبل غير مؤثرة على الحركة المرورية.