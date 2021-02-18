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شاهد تساقط الثلوج على مسجد قبة الصخرة بالقدس الشريف

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القاهرة - سامية سيد - في مشهد رائع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر لحظة تساقط الثلوج على مسجد قبة الصخرة في القدس الشريف بالأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت اليوم هدول أمطار غزيرة وثلوج على ساحات مسجد الأقصى، بالإضافة إلى مناطق أخرى .

مسجد قبة الصخرة بالقدس (1)
 

 

يأتي ذلك في ظل موجة من الطقس السيىء تجتاح العديد من البلدان العربية من ضمنها مصر والأردن وفلسكين ولبنان، حيث تشهد منخفضا قطبيا قويا ربما يمتد على ثلاثة أيام، بدء منذ أمس الثلاثاء ومستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

مسجد قبة الصخرة بالقدس (3)

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق، اليوم الأربعاء، قد يكون مصحوبا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة بعض الأحيان.

مسجد قبة الصخرة بالقدس (2)

وبحسب طقس فلسطين، فإن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار عبور السحب الركامية لشمال البلاد وصولا إلى شمال الضفة الغربية مع هطول الأمطار الغزيرة والبردية والرعدية في بعض الأحيان، مع تساقط الثلوج في جبال الجليل الأعلى والجولان بشكل خاص.

 

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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