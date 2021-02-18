شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ أولياء الأمور: اختصرنا زمن الامتحانات نفسها وهذا ما يمكن عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور بضرورة توجيه الطلاب بمراعاة لبس الكمامة والتواجد في أماكن مفتوحة، وقد اختصرنا زمن الامتحانات نفسها وهذا هو الممكن عمله.

جاء ذلك ردا على استفسارات بعض أولياء الأمور الذين أكدوا فيها أن فترة الاستراحة بين امتحان المادة والتانية فى جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى كبيرة، مما يؤدى إلى حدوث مشكلة بين الطلبة بسبب التجمعات.