شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ أولياء الأمور: اختصرنا زمن الامتحانات نفسها وهذا ما يمكن عمله والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك ردا على استفسارات بعض أولياء الأمور الذين أكدوا فيها أن فترة الاستراحة بين امتحان المادة والتانية فى جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى كبيرة، مما يؤدى إلى حدوث مشكلة بين الطلبة بسبب التجمعات.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول والثانى الثانوى والمقرر لها فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، وتقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الاول والثانى الثانوى إلكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.
وقالت الوزارة إنها ستُعقد امتحانات الكترونية قصيرة (من المنزل) فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.