شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء لبنان بسبب العاصفة الثلجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت العاصفة الثلجية، التي تضرب لبنان حاليا، في انقطاع الكهرباء في جميع المحافظات وكافة مناطق البلاد، وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان (إدارة الكهرباء العمومية) - في بيان مساء اليوم /الأربعاء/ - أن العاصفة الثلجية تسببت في حدوث صدمة في خطوط الضغط العالي، على نحو أدى إلى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية عن الشبكة الكهربائية.