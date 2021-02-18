شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسعه ورصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر حتي مستشفى أوسيم المركزي بطول ٤٨٠٠ متر بنطاق مركز ومدينة أوسيم ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.
ووجه نائب المحافظ بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال للتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
وتفقد قرية البراجيل لمتابعه حاله النظافة والأشغالات داخل القرية مشددا على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.
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