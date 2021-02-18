شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر إيداع 5 أطفال مشردين دار رعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إيداع 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 ـ 11 سنة بدار رعاية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، لتقديم كافة الخدمات الطبية والمعيشية لهم.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت عددا من الأخبار والصور الخاصة بالأطفال الـ5 فأصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته إلى آلاء عبدالحميد خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان، بالانتقال لمقر إقامة الأطفال للتعرف على حياة الأسرة وتقديم الرعاية لهم.

وتلقى خط نجدة الطفل بلاغاً يوضح الحياة التي يعيشها الأطفال، فالأب يتجول بالأطفال في شوارع المحافظة، ولا يستطيع رعايتهم، وهذا ما أكده تقرير مدير إدارة حماية الطفل بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان كفر الشيخ.

وتم التنسيق بين لجنة حماية الطفل بمحافظة كفرالشيخ، ولجنة الحماية بمحافظة الشرقية لإيداع الأطفال بدار رعاية هناك، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للأطفال وتقديم كافة الخدمات والرعاية لهم.