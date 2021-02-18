شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تردد قناة مدرستنا على «نايل سات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تردد قناة مدرستنا ١، في انتظار بيان للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخميس الموافق 18 فبراير في الساعة السادسة مساءا على القناة التعليمية مدرستنا 1.

ويأتي هذا الشرح في ظل طرح أولياء الأمور الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول انعقاد الامتحانات والجداول وطريقة الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن

الوزير الدكتور طارق شوقي، سيقدم مساء الخميس شرحا تفصيليا بشأن استكمال العام الدراسي وانعقاد الامتحانات، ويجيب وزير التعليم عن التساؤلات الخاصة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد الماضي الخاص باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات، وذلك على القناة التعليمية مدرستنا ١.

ونوضح لكم تردد قناة مدرستنا، لكي تتمكن من مشاهدة شرح الدكتور طارق شوقي، بخصوص الرد على استفساراتكم.

تردد القناة: 12303- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معدل تصحيح الخطأ: 5/6

كما ننشر تردد قناة مدرستنا ١ ومدرستنا ٢ :

قناة «مدرستنا1»

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة مدرستنا: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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قناة «مدرستنا 2»

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚