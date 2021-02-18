شكرا لقرائتكم خبر عن تجليس الأب بلان كواسى راعى كنيسة البازليك الجديد 28 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قرارا بعد مباركة المونسينيور جينارو دى مارتينو، يقضى تعيين الأب بولان كواسي، راعيًا لكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة، وسيتم التجليس الكنسي يوم الأحد، 28 فبراير الجارى، فى السادسة والنصف مساءً ولهذا الغرض، سيكون يومئذ قداس واحد فقط بلغتين.

وكنيسة البازيليك أو كنيسة البارون أو كاتدرائية العذراء مريم المشتركة فى مصر الجديدة هى كنيسة كاثوليكية أنشأها البارون إدوارد إمبان بالقرب من قصره فى حى مصر الجديدة الذى قام بتأسيسه ويعتقد أنه ربط بينهما عبر نفق خاص.

والبارون إدوارد إمبان هو مهندس ومؤسس مشاريع ومالى وصناعى ورحال من أثرياء بلجيكا من مواليد 20 سبتمبر 1852، منحه ليوبولد الثانى ملك بلجيكا لقب بارون فى عام 1907م تقديراً لمجهوداته فى تمويل مستعمرات المملكة البلجيكية.

ودفن البارون إمبان فى مصر بها فى 17 فبراير 1930 بناء على وصيته فى كنيسة البازيليك،و عقب وفاة البارون إمبان وقعت الكنيسة ضمن ميراث ابنه الثانى لويس، وتبرعت بها أسرة لويس بعد ذلك للكنيسة الكاثوليكية بمصر.