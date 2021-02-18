شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: مبادرات الدولة ساعدت فى الحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن الأنفلونزا العادية يمكنها أن تسبب أضرار صحية بالغة لأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الصدر، مشيرا إلى أن المبادرات التى أطلقتها الدولة للكشف عن الأمراض المزمنة، ساعدت كثيرا في مواجهة الأثار التي خلفها فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الإصابات الفيروسية عندما تأتى، يكون هدفها الأساسى مع كل التداعيات الأخرى هو الجهاز التنفسي، وما قد يسبب فشلا تنفسيا أو وفاة، هو أنه يبدأ فيروسي ثم ينزل إلى الرئة، وهو ما يفعله فيروس كورونا، وإذا كان المريض يعانى من أمراض مزمنة صدرية أو غير صدرية، ويكون أكثر عرضة لتلك المشكلات الصحية الصعبة".

وقال: "هناك حالات مرضية عاجلة لا تحتمل قوائم الانتظار منها شرايين القلب أو جلطات القلب، أو قسطرة عاجلة، ولكن إذا كان تغيير مفصل أو فتئ، فالوضع يختلف، وهى تسمى طبيا بالحالات الباردة يمكن أن تنتظر، وتمكنت الدولة من القضاء على قوائم الانتظار".