أكثر من 36 ألف عملية.. الصحة تكشف إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك إنفوجرافيك يشرح إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (أول محافظة يتم تطبيق المنظومة بها).

وجاء في الإنفوجرافيك إنجازات المنظومة على النحو التالي:

- عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة الإلكترونية 617 ألف مواطن.

- عدد الخدمات الطبية المقدمة 3.5 مليون خدمة.

- عدد العمليات الجراحية أكثر من 36 ألف عملية.

- نسبة رضاء المنتفعين من الخدمة 90-93%.

- تحقيق الكفاءات المالية وتحصيل المساهمات بنسبة 100%.