استظراف وسماجة.. تامر أمين يوجه رسالة بشأن ما تم تداوله عن سعر سيارة عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علق الإعلامي تامر أمين، على ما تم تداوله من قبل عدد من المواطنين عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بشأن ثمن سيارة الإعلامي عمرو أديب من نوع "رينج روفر" عقب تعرضه لحادث سير.

وقال أمين: "تخيلوا الراجل في المستشفى وأول حاجة الناس تكتبها عارفين العربية دي بكام وبتاع.. طيب العربية اللي بكام دي عملتله إيه.. أرجو نخلي الاستظراف واللطافة والسماجة لوقتها ومحلها.. لكن وقت الموت والحوادث والأعمار يبقى عندنا شوية رحمة وإنسانية".

وتابع: العربية دي مفروض إنها قوية وعلشان تدمر بالشكل ده تخيلوا حجم الحادثة كان عامل إزاي".

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، تعرض لحادث بسيارته في منطقة وصلة دهشور وتم نقله بشكل فوري إلى مستشفى دار الفؤاد.