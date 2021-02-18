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أتوبيسات وسكة حديد ومترو.. 3 إرشادات من النقل لتجنب الإصابة بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة النقل، مجموعة من الإرشادات لجمهور الركاب خلال توجههم لاستقلال خطوط المترو والسكة الحديد وأتوبيسات النقل الجماعي، لحمايتهم من فيروس وتحقيق الراحة والأمان لهم خلال رحلاتهم.

وقالت الوزارة، في بيان: عزيزي الراكب حفاظاً على سلامتك وسلامة الآخرين اتبع ما يلي:
- الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمحطات وأتوبيسات النقل الجماعي.
- الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمحطات وقطارات السكك الحديد.
- الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد بمحطات وقطارات مترو الأنفاق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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