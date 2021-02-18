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نقيب المحامين يوافق على طلب "المالية" بإنشاء منفذ داخل النقابة لتقديم الإقرارات الضريبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

خاطبت وزارة المالية رجائي عطية نقيب المحامين، بشأن إنشاء منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلا للمحامين، مطالبةً نقيب المحامين، بترشيح أحد أعضاء النقابة للتواصل مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.

وكلف نقيب المحامين، الأمين العام بتخصيص منفذ بالنقابة العامة لتلقي الإقرارات السنوية للمحامين، وندب أبوبكر الضوة عضو المجلس للتواصل مع مسئولي الضرائب المصرية، وإخطار الأمين العام للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ في خدمة الزملاء.

وجاء نص خطاب وزارة المالية كما يلي:

"المستشار رجائي عطية نقيب المحامين.. تحية طيبة وبعد.. برجاء التكرم بالإحاطة بأنه أثناء متابعة العمل في مأمورية المهن الحرة بالقاهرة تم ملاحظة وجود عدد كبير من المحامين لتقديم الإقرارات السنوية وقد تم تقديم اقتراح بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلا للمحامين وقد وافق الوزير على ذلك على أن يتم التنسيق معكم في هذا الأمر.. ويرجى التكرم بترشيح أحد أعضاء النقابة للتواصل مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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